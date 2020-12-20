الوزير الأول يشرف على توزيع سيارات إسعاف مجهزة لفائدة مستشفيات المدية

أشرف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأحد، على توزيع سيارات إسعاف مجهزة لفائدة مؤسسات استشفائية محلية في المدية.

ويأتي ذلك، في إطار مخطط مكافحة انتشار جائحة كوفيد-19.

هذا وقام جراد، بزيارة العمل وتفقد إلى الولاية، أين أشرف على إنطلاق السنة التكوينية الجديدة.

وتم توزيع سيارات الإسعاف المجهزة بمعدات طبية، على كل من المؤسسات الاستشفائية لتابلاط والمدية.

بالإضافة إلى العيادات المتعددة الخدمات لـ”بوغار”، و”أولاد دايد”.

هذا وتم تخصيص سيارة إسعاف مجهزة خامسة لمصلحة المساعدة الطبية المستعجلة لمستشفى “محمد بوضياف” بالمدية.

وبهذه المناسبة، دعا الوزير الأول، إلى مزيد من اليقظة والحذر مع العمل على الاحترام الصارم للإجراءات الوقائية ضد جائحة كوفيد-19.

مؤكدا على أن الحكومة قد تمكنت من مواجهة الجائحة بكل مسؤولية وبإرادة كبيرة من أجل الحد من انتشار الفيروس والحفاظ على حياة المواطنين.