الوزير الأول يشرف على توزيع 1607 مسكن في سيدي بلعباس

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الوزير الأول يشرف على توزيع 1607 مسكن في سيدي بلعباس صورة من الأرشيف
بقلم نادية بن طاهر

أشرف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الاثنين، على تسليم مفاتيح 1607 وحدة سكنية من مختلف الصيغ، في ولاية سيدي بلعباس.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، وزعت أكبر حصة من الوحدات السكنية والمقدرة بنحو 1200 وحدة، تتعلق بالمكتتبين ببرامج الوكالة الوطنية لتطوير وتحسين السكن “عدل”.

وشهدت هذه المراسم تسليم المفاتيح للمستفيدين من 307 مسكن عمومي إيجاري، إضافة إلى 100 مسكن ترقوي مدعم.

كما تم تسليم 20 قرارا، للاستفادة من إعانات للبناء الريفي للمعنيين.

كما قام الوزير، خلال الزيارة التي اقدته لذات الولاية، بتسليم 20 حافلة للنقل المدرسي موجهة لفائدة مختلف بلديات الولاية.

بالإضافة إلى تسليم 10 بشاحنات لصرف المياه، حسب ذات المصدر.


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