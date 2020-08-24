الوزير الأول يشرف على حفل تكريمي لفنانين ومثقفين بقصر الثقافة

يقوم، عصر اليوم الإثنين، الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بزيارة لقصر الثقافة “مفدي زكرياء” بالعاصمة للإشراف على حفل تكريمي لبعض الفنانين والمثقفين.

وتأتي زيارة الوزير الأول لقصر الثقافة “مفدي زكرياء” بدعوة من وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، في إطار شهر التراث اللامادي، وضمن فعاليات الأيام الوطنية للباس الجزائري تحت شعار “لباسي .. ذاكرتي وثقافتي”.

وحسب الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة على “الفايسبوك”، فسيزور الوزير الأول قصر الثقافة بدءًا من الساعة الخامسة عصرا أين تقام التظاهرة الثقافية التراثية.

وسيطلع الوزير الأول على مختلف المعارض الخاصة باللباس التقليدي الجزائري ولواحقه، ويحضر مختلف القعدات التقليدية الجزائرية.

كما سيُشرف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، على احتفالية تكريمية على شرف بعض الفنانين والمثقفين.

هذا ودعت وزيرة الثقافة، سفراء الدول المعتمدة في الجزائر، لحضور الاحتفالية التي ستكون مناسبة لاكتشاف الإرث الثقافي اللامادي الذي تزخر به الجزائر، خاصة ما تعلّق باللباس التقليدي.

وفي هذا الإطار، أوضح بيان الوزارة بأن دولة فلسطين ستكون ضيف شرف فعاليات الاحتفاء باللباس التقليدي الجزائري.