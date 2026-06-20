الوزير الأول يشرف على مراسم إحياء اليوم الوطني للفنان

يشرف اليوم، الوزير الأول سيفي غريب، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة، على مراسم إحياء اليوم الوطني للفنان

وتندرج هذه المناسبة -إحياء اليوم الوطني للفنان- في إطار تثمين إسهامات الأسرة الفنية الجزائرية في خدمة الثقافة الوطنية. وترسيخ مكانة الفنان ودوره المحوري في المجتمع، باعتباره شريكاً أساسياً في الحفاظ على الهوية الوطنية. وتعزيز الإشعاع الثقافي للجزائر.

وبالمناسبة سيتم تكريم الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب “علي معاشي” لسنة 2026. في مختلف التخصصات الأدبية والفنية، تقديراً لتميزهم وإبداعاتهم وإسهاماتهم في إثراء الساحة الثقافية الوطنية. وتشجيعاً لهم على مواصلة مسيرتهم الإبداعية والمشاركة الفاعلة في ترقية الإنتاج الثقافي والفني الوطني.

جدير بالذكر أن هذه التظاهرة السنوية تنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية. عرفاناً بالدور البارز الذي تضطلع به الأسرة الفنية الجزائرية في خدمة الثقافة الوطنية. وتجسيداً لالتزام الدولة بمواصلة دعم الفنانين، وتعزيز مكانتهم الاجتماعية والمهنية. ومرافقة الطاقات الشابة المبدعة، بما يسهم في ترقية المشهد الثقافي الوطني وتطويره.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور