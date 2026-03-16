الوزير الأول يشرف على مراسم إحياء ليلة 27 من رمضان المبارك بـ جامع الجزائر

يشرف الوزير الأول، سيفي غريب، سهرة اليوم، على مراسم إحياء ليلة السّابع والعشرين من شهر رمضان المبارك بـ جامع الجزائر.

وجرى هذا الحفل بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام، وعميد جامع الجزائر الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني. ووزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، إلى جانب أعضاء من الحكومة. فضلاً عن ممثلين عن السلك الدبلوماسي للدول العربية والإسلامية المعتمدين بالجزائر، وعدد من شيوخ الزوايا وعلماء الشريعة الإسلامية.

وتميزت هذه المناسبة الروحانية بتكريم الفائزين الأوائل في جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي، التي تعد من أبرز المبادرات الوطنية الرامية إلى تشجيع حفظ كتاب الله تعالى وصون التراث الإسلامي.

وشمل التكريم فرعي الجائزة، وهما: المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره، والمسابقة التشجيعية لصغار الحفظة.

كما تم، بهذه المناسبة، تكريم أعضاء لجان التحكيم تقديراً لجهودهم العلمية والتأطيرية في إنجاح هذه التظاهرة القرآنية.

وسلِّمت لهم شهادات تكريمية باسم رئيس الجمهورية، عرفاناً بدورهم في ترسيخ قيم خدمة القرآن الكريم وتعزيز مكانته في المجتمع.

ويأتي تنظيم هذا الحفل في إطار العناية التي توليها الدولة الجزائرية للقرآن الكريم وأهله، وترسيخاً لقيم الهوية الدينية والوطنية، واستحضاراً لفضائل ليلة القدر المباركة وما تحمله من معانٍ روحانية سامية في وجدان الأمة الإسلامية.