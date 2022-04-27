الوزير الأول يشرف على مراسيم إحياء ليلة القدر المباركة

أشرف سهرة اليوم الأربعاء الوزير الأول ايمن بن عبد الرحمان على مراسيم إحياء ليلة القدر المباركة بالمسجد الكبير في العاصمة.

وحضر بالمناسبة رفقة الوزير الاول ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبدالعزيز خلف. بالإضافة إلى مستشار رئيس الجمهورية بوعلام بوعلام، وكذا أعضاء من الحكومة وممثلي السلك الدبلوماسي.

وبالمناسبة تم تكريم عدد من حفظة القرآن من طرف الوزير الأول ايمن بن عبد الرحمان والوفد المرافق له.

إستقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أمس الإثنين، وفدا عن الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين برئاسة السعيد نايت عبد العزيز.

وحسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. فقد جرى الإستقبال بقصر الحكومة، ويضم الوفد رؤساء كل من الاتحاد الوطني للناقلين، والاتحاد الوطني للمستثمرين. بالإضافة كذلك إلى مالكي ومستغلي محطات الخدمات والوقود ومتعاملين إقتصاديين.

كما استمع الوزير الأول خلال اللقاء إلى رؤية ممثلي هذه الكونفدرالية لمسار الإنعاش الإقتصادي. ومناقشة الآليات الفعالة لبلوغ الأهداف المسطرة في مخطط عمل الحكومة. حيث جدّد الوزير الأول التأكيد على مضي الحكومة قدما، وفق توجيهات رئيس الجمهورية لتهيئة كل العوامل التي تؤدي إلى بناء اقتصاد قوي ومتنوع. تكون فيه المؤسسة المحرك الرئيسي للنمو بهدف خلق الثروة ومناصب الشغل. و ما لذلك من انعكاسات إيجابية على تقوية القدرة الشرائية للمواطن”.

من جانبهم، أكد أعضاء الوفد إستعداد المتعاملين الاقتصاديين الوقوف مع الحكومة في مساعي الإصلاح العميق للاقتصاد الوطني. في ضوء تعليمات رئيس الجمهورية التي أسداها للطاقم الحكومي وعلى راسهم الوزير الأول. بخصوص العمل على ضمان مناخ إستثماري شفاف يمنح جميع التسهيلات للمتعاملين الاقتصاديين. كمسألة الولوج إلى العقار الصناعي وإصلاح المنظومة البنكية والنظام الجبائي.

فضلا عن ذلك، تناول اللقاء مسألة ضرورة استرجاع الثقة بين مكونات الحلقة الاقتصادية. والذي تضعه الحكومة ضمن أولوياتها وتعمل عليه من خلال تعزيز قنوات التواصل. وهو ما سيمسح “بالقضاء على ثقافة الريع واسترجاع قيمة العمل في المجتمع”.