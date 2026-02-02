الوزير الأول يشرف على وصول وتفريغ أولى شحنات خام الحديد المستخرجة من منجم غارا جبيلات

يشرف الوزير الأول، سيفي غريب، في هذه الأثناء ،على وصول وتفريغ أولى شحنات خام الحديد المستخرجة من منجم غارا جبيلات، والموجهة إلى مركب توسيالي للحديد والصلب.

وذلك في إطار المراسم الاحتفالية الخاصة بوضع حيّز الخدمة القطارَ المنجميَّ “غارا جبيلات - بشار – وهران”.

وكان الوزير الأول قد حلّ، بتكليف من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين 2 فيفري بمدينة وهران، رفقة وفد وزاري رفيع المستوى، لمتابعة هذه العملية. في خطوة تندرج ضمن تثمين الموارد المنجمية الوطنية وتعزيز قطاع الصناعة الحديدية، بما يسهم في دعم مسار التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر.