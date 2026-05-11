الوزير الأول يشرف على يوم إعلامي حول تعزيز فعالية الشباك الوحيد للاستثمار

يشرف الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الاثنين، على افتتاح فعاليات اليوم الإعلامي حول تعزيز فعالية الشباك الوحيد، المنظم من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، تحت شعار: “الشباك الوحيد من الفكرة إلى التجسيد”، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الدولة بهدف تحسين مناخ الأعمال وتعزيز فعالية الاستثمار في الجزائر.

وأوضحت مصالح الوزير الأول أن تنظيم هذا اللقاء يأتي تجسيدًا للتوجيهات الاستراتيجية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. الرامية إلى جعل الاستثمار ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد الوطني، من خلال تحديث آليات التسيير الإداري. وتبسيط الإجراءات، بما يضمن توفير بيئة أكثر جاذبية وشفافية لفائدة المستثمرين.

كما أشارت أن هذا اليوم الإعلامي يهدف إلى التعريف بالإجراءات الجديدة المتعلقة بتفعيل الشباك الوحيد للاستثمار. لاسيما ما تعلق بتعزيز صلاحيات ممثلي الإدارات المعنية على مستواه، مع توضيح أدوارهم في مرافقة المستثمرين، والتكفل بملفاتهم، ومنح التراخيص والوثائق الضرورية لتجسيد المشاريع في آجال أقصر وبفعالية أكبر، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم التنمية الاقتصادية.

