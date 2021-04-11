الوزير الأول يشرف غدا على الافتتاح الرسمي لمنتدى الاستثمار الفلاحي والصناعات الغذائية

الوطني
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الوزير الأول يشرف غدا على الافتتاح الرسمي لمنتدى الاستثمار الفلاحي والصناعات الغذائية
بقلم خالد زوبيري

من المنتظر، أن يشرف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، غدا الاثنين، على الافتتاح الرسمي لمنتدى الاستثمار الفلاحي والصناعات الغذائية.

وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان مصالح الوزارة الأولى، فإن هذا المنتدى، الذي تنظمه وزارة الفلاحة، سيعقد تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية.
كما سيشهد حضور عدد من أعضاء الحكومة ومستشارين لرئيس الجمهورية، إضافة إلى مشاركة متعاملين اقتصاديين ومستثمرين، وكذا منظمات أرباب العمل وهيئات ومؤسسات عمومية وخاصة، يضيف البيان.

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