الوزير الأول يصل إلى المركز الدولي للمؤتمرات

وصل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، مساء اليوم الأحد، للمركز الدولي للمؤتمرات، للمشاركة في افتتاح مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي.

ويشارك الوزير الأول، في افتتاح مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، كضيف شرف.

وتحتضن الجزائر، اليوم الأحد وغدا الإثنين، الندوة الـ17 لاتحاد مجالس البلدان الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي. على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة.