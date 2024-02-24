الوطني الوزير الأول يصل إلى تيميمون بقلم أسماء.ع نشر في 24 فيفري 2024 - 11:28 شارك غرِّد أرسل 420 0 وصل الوزير الأول، نذير العرباوي، إلى تيميمون، من أجل الإشراف على إحياء الذكرى المزدوجة لـ24 فيفري. المخلدة لتأسيس الاتحاد العام الجزائريين وتأميم المحروقات. رابط دائم : https://nhar.tv/HzUvU اقرأ أيضا بحث علمي: استحداث منصة رقمية للربط بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية الوطني 21 فيفري وزير النقل: إنجاز 2000 كم من خطوط السكك الحديدية الوطني 22 فيفري وزارة الفلاحة تُجري عملية إحصاء نموذجية بـ6 ولايات الوطني 17 فيفري هذه الدول تدعم مشروع قرار الجزائر حول غزة الوطني 18 فيفري رئيس الجمهورية.. على الشعب الليبي تغليب المصلحة العليا لبلادهم الوطني 05 فيفري حمس تدعو المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لأجل وقف الوحشية الصهيونية الوطني 12 فيفري "كناص".. هذه الوثائق ضرورية لمرضى السرطان للحصول على بطاقة الشفاء الوطني 11 فيفري بتعليمات من رئيس الجمهورية.. الجزائر تشارك بمحكمة العدل الدولية في جلسات الاستماع حول غزة الوطني 19 فيفري سوناطراك.. توفير 38 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا الوطني 22 فيفري ثلوج كثيفة بسمك 10 سم على 24 ولاية اليوم وغدا الوطني 24 فيفري