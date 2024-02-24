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الوزير الأول يصل إلى تيميمون

بقلم أسماء.ع
الوزير الأول يصل إلى تيميمون
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وصل الوزير الأول، نذير العرباوي، إلى تيميمون، من أجل الإشراف على إحياء الذكرى المزدوجة لـ24 فيفري. المخلدة لتأسيس الاتحاد العام الجزائريين وتأميم المحروقات.

رابط دائم : https://nhar.tv/HzUvU
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