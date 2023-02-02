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الوزير الأول يصل إلى دكار للمشاركة في قمة تمويل المنشآت في افريقيا

بقلم النهار أونلاين
الوزير الأول يصل إلى دكار للمشاركة في قمة تمويل المنشآت في افريقيا
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حل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، ليلة أمس الاربعاء، بالعاصمة السنغالية دكار، للمشاركة في الافتتاح الرسمي للقمة الثانية حول “تمويل المنشآت في أفريقيا”.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، يشارك الوزير الأول في هذه القمة، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وكان في استقبال الوزير الأول لدي وصوله إلى مطار دكار ليوبولد سيدار سنغور، حافظ الأختام وزير العدل السنغالي، إسماعيل ماديور فال. إلى جانب سفير الجزائر لدى السنغال.

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