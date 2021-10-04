الوزير الأول يصل إلى ولاية وهران

وصل صبيحة اليوم الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن رفقة الوفد الوزاري المرافق له. إلى مطار أحمد بن بلة في زيارة تفقدية إلى ولاية وهران.

وسيقوم الوزير الأول وزير المالية خلال الزيارة بمعاينة مشروع إنجاز المحطة الجوية الجديدة وملحقاتها للمطار الدولي “أحمد بن بلة”. وتقديم عرض مشروع إنجاز المصعد الهوائي.

وببلدية بئر الجير يزور الوزير الأول وزير المالية المركب الأولمبي الجديد بحي بلقايد الذي يتسع ملعبه لكرة القدم لـ40.000 مقعد. كما سيتفقد المرافق التابعة للمركب والقرية المتوسطية .التي تم إنجازها تحسبا لاحتضان وهران ألعاب البحر الأبيض المتوسط في صيف 2022. وفي الختام سيشرف على تنصيب محمد درواز محافظا للألعاب المتوسطية.

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