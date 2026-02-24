الوزير الأول يضع حجر الأساس لإنجاز وحدة للإصلاح التحفيزي للنافثا الثقيلة CCR

أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الثلاثاء، على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز وحدة المعالجة التحفيزية لمادة النافثا الثقيلة CCR، على مستوى مصفاة أرزيو، الذي من شأنه رفع طاقة إنتاج البنزين وتعزيز القدرات الوطنية في مجال التكرير.

وجاء ذلك، خلال زيارة عمل وتفقد يقوم بها الوزير إلى هذه الولاية، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. في إطار إشرافه على مراسم إحياء الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات المصادفة لـ24 فيفري من كل سنة.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، دشن الوزير الأول المقر الجديد للمديرية الجهوية للمنطقة الصناعية التابعة لنشاط التمييع وفصل الغاز لشركة سوناطراك. في خطوة تهدف إلى تحسين الحوكمة وتعزيز فعالية التسيير الإداري للمنطقة.

كما عاين الوزير الأول عددًا من المشاريع ذات الصلة بقطاع الطاقة بالمنطقة الصناعية بأرزيو. حيث وقف على مدى تقدم إنجاز المشاريع الصناعية الاستراتيجية. الرامية إلى تعزيز القاعدة الإنتاجية الوطنية وتدعيم القدرات الصناعية في مجال الطاقة.

واستمع الوزير الأول إلى عرض قدمه مسؤولو سوناطراك حول مشروع إنجاز وحدة إنتاج ميثيل ثلاثي بيوتيل الإيثر (MTBE). قبل ان يقوم بزيارة ميدانية للمشروع ،حيث اطّلع على وتيرة تقدم الأشغال وتفقد غرفة التحكم.

ويُعد هذا المشروع من بين المشاريع الاستراتيجية المدرجة ضمن برنامج تطوير الصناعة البتروكيميائية في الجزائر. إذ سيسهم في تلبية احتياجات المصافي الوطنية من هذه المادة المستخدمة في إنتاج البنزين الخالي من الرصاص.

وفي إطار زيارته الميدانية، تبادل الوزير الأول، أطراف الحديث مع العمال. حيث أصغى إلى شروحاتهم وانشغالاتهم، وتناول معهم سبل الارتقاء بقطاع الطاقة وتطويره، لا سيما في مجال الطاقات المتجددة.

كما أكد بالمناسبة الأهمية الاستراتيجية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية لهذا القطاع الحيوي. باعتباره دعامة أساسية لتعزيز التنمية الوطنية وترسيخ الأمن الطاقوي.