الوزير الأول يضع حجر الأساس لانجاز مشروع الخط المنجمي الشرقي

وضع الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت، حجر الأساس لانجاز مشروع إزدواجية وتصحيح مسار الخط المنجمي للسكة الحديدية الرابط بين ولايتي تبسة وعنابة بدائرة بوشقوف.

وخلال الزيارة شدد الوزير على ضرورة احترام الآجال المحددة لانجاز هذا المشروع الذي يعتبر أولوية للحكومة.

مؤكدا أنه يتمنى الإسراع في جميع الإجراءات التعاقدية. مشددا على ضرورة وقوف الولاة أيضا لحل العراقيل.

وقال الوزير “نسعى جميعا لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالاستغلال الأمثل لثرواتنا الوطنية وبتوفير الهياكل القاعدية اللازمة”.

ويشار أن الوزير الأول شرع صبيحة اليوم في زيارة عمل وتفقد إلى بعض الولايات الشرقية من الوطن. أين كانت ولاية عنابة أول محطة له خلال هذه الزيارة، ليتنقل بعدها إلى كل من ولاية قالمة والطارف.