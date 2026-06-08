الوزير الأول يضع حجر الأساس لمحطة توليد الكهرباء للتضامن الجزائري – التشادي

وصل الوزير الأول سيفي غريب، رفقة الوزير الأول رئيس حكومة جمهورية تشاد اللماي هالينا، إلى منطقة فارشا الصناعية بالعاصمة التاشادية نجامينا، لوضع حجر الأساس لمحطة توليد الكهرباء للتضامن الجزائري - التشادي بقدرة إنتاجية تبلغ 20×2 ميغاواط.

وكان الوزير الأول، قد حل اليوم بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بجمهورية تشاد في زيارة رسمية. تندرج في سياق توطيد أواصر الأخوة وتعزيز التعاون والشراكة بين البلدين.

ورافق الوزير الأول خلال هذه الزيارة كل من وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال. والمدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، عابد حلوز. إلى جانب عدد من مسؤولي المؤسسات الوطنية الناشطة في مجالات المحروقات والطاقة والكهرباء.

حيث استقبل الوزير الأول لدى وصوله إلى مطار نجامينا الدولي، من طرف الوزير الأول، رئيس حكومة جمهورية تشاد، اللامايهالينا. مرفوقاً بعدد من أعضاء الحكومة التشادية وكبار المسؤولين.

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