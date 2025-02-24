الوزير الأول يضع حجر الأساس لمشروع المصفاة الجديدة بحوض الحمراء

وضع الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الإثنين، حجر الأساس لمشروع إنجاز المصفاة الجديدة بحوض الحمراء تعزيزا للقطاع الطاقوي.

وجاء ذلك، على هامش إشراف الوزير الأول، على مراسم إحياء الذكرى الـ69 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والذكرى الـ 54 لتأميم المحروقات، بمدينة حاسي مسعود، بتكليف من رئيس الجمهورية.

ويأتي هذا المشروع تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي شدد على إحيائه خلال إجتماعين سابقين لمجلس الوزراء.

وستنتج المصفاة الجديدة حوض الحمراء للتكرير والتحويل، كميات إضافية من البنزين والمازوت.

كما ستعزز المصفاة الجديدة القدرات الوطنية التي كانت وراء تحقيق الإكتفاء الذاتي في الموارد البترولية سيما البنزين والمازوت. تجسيدا لإستراتيجية القطاع الجديدة.