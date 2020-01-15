الوزير الأول يطالب الوزراء بمحاربة البيروقراطية بإستعمال التكنولوجيات الجديدة

طالب الوزير الأول عبد العزيز جراد خلال إجتماع مجلس الوزراء المجتمع اليوم كل دائرة وزارية، بتنفيذ القرارات والتدابير لمكافحة البيروقراطية في دواليب الإدارة العمومية.

وأوصى الوزير الأول أعضاء الحكومة بأنهم مدعوون إلى السهر، شخصيا بالعمل على التخفيف التدريجي للإجراءات الإدارية التي تشكل صعوبة للمواطن

ووجه عبد العزيز جراد إلى اعضاء الحكومة توصيات بالتخفيف التدريجي للإجراءات الإدارية التي تكون عائقا للمواطن والمتعامل الإقتصادي.

وأكد الوزير الأول على إستعمال التكنولوجيات الجديدة التي تسمح بالتكفل بهذه الإنشغالات، مثل تقنيات الرقمنة والتطبيقات المرتبطة بها.