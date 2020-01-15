عاجل

الوزير الأول يطالب الوزراء بمحاربة البيروقراطية بإستعمال التكنولوجيات الجديدة

الوطني
  • -
  • 0
الوزير الأول يطالب الوزراء بمحاربة البيروقراطية بإستعمال التكنولوجيات الجديدة
بقلم م . فيصل

طالب الوزير الأول عبد العزيز جراد خلال إجتماع مجلس الوزراء المجتمع اليوم كل دائرة وزارية، بتنفيذ القرارات والتدابير لمكافحة البيروقراطية في دواليب الإدارة العمومية.

وأوصى الوزير الأول أعضاء الحكومة بأنهم مدعوون إلى السهر، شخصيا بالعمل على التخفيف التدريجي للإجراءات الإدارية التي تشكل صعوبة للمواطن

ووجه عبد العزيز جراد إلى اعضاء الحكومة توصيات بالتخفيف التدريجي للإجراءات الإدارية التي تكون عائقا للمواطن والمتعامل الإقتصادي.

وأكد الوزير الأول على إستعمال التكنولوجيات الجديدة التي تسمح بالتكفل بهذه الإنشغالات، مثل تقنيات الرقمنة والتطبيقات المرتبطة بها.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=756985

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com