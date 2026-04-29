الوزير الأول يطلق مشروع وحدة إنتاج مكونات ولواحق السيارات بتيسمسيلت

أشرف اليوم الأربعاء، الوزير الأول سيفي غريب، على إطلاق مشروع وحدة إنتاج المكونات واللواحق البلاستيكية للسيارات “جنرال بلاستيك إنجاكشن” (GPI)، خلال شروعه في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية تيسمسيلت، والتي جاءت بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى إعادة بعث المشاريع المصادرة وإدماجها. ضمن الديناميكية الاقتصادية الوطنية، بما يكرّس مبدأ تثمين الأصول الإنتاجية وتحويلها إلى رافعة حقيقية للتنمية وخلق الثروة.

