الوزير الأول يعاين مؤسسة “فوندال” بمصنع الحديد والفولاذ

شرع الوزير الأول سيفي غريب في معاينة مؤسسة “فوندال” العمومية التابعة لمجمع الصناعات المعدنية والصلب “إيميتال” بمصنع الحديد والفولاذ بذراع الحاجة.

التي أعيد النشاط بها في وقت قياسي مع المحافظة على المعايير التقنية والبيئية الحديثة.

واستمع سيفي إلى عرض مفصل حول النسيج الصناعي بولاية المسيلة. كما قام بتدشين وحدة إنتاج الخرسانة التابعة للشركة العمومية “فوندال” فرع الشركة القابضة للشركة الوطنية لصناعة الحديد SNS بالمسيلة

للغشارة، مصنع إنتاج حديد الخرسانة بولاية المسيلة يعد مكسبا حقيقيا للقطاع الصناعي حيث سيوفر أزيد من 450 منصب شغل. بصفة مباشرة في مرحلته الأولى وسيسمح بدعم إنتاج الحديد بـ 650 ألف طن سنويا. كما يتربع المصنع على مساحة 23.9 هكتار وتم استرجاعه من طرف مصالح أملاك الدولة ضمن عملية استرجاع الأملاك والأصول