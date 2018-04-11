الوزير الأول يعرب عن تعازيه إثر تحطم طائرة عسكرية ببوفاريك 

بعث الوزير الأول أحمد أويحيى، ببرقية تعزية إلى نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

إثر حادثة تحطم طائرة عسكرية اليوم الأربعاء بالقرب من مطار بوفاريك بالبليدة على بعد 35 كلم غرب العاصمة، مخلفة257 ضحية.

وجاء في مضمون البرقية: “لقد تلقيت ببالغ الأسى وعميق التأثر والحسرة نبأ الحادث الأليم والمأساوي.

الذي وقع هذا اليوم جراء سقوط طائرة عسكرية على مستوى مطار بوفاريك.

والذي أسفر عن هلاك عدد كبير من أفراد جيشنا الوطني الشعبي الذين كانوا متوجهين على متنها للقيام بمهامهم العسكرية”.

وأضاف أويحيى، “بهذه المناسبة الأليمة والمؤسفة التي ألمت بالجزائر كلها، قيادة وشعبا، فإنه لا يسعني أمام مشيئة الله وقدره.

إلا أن أشاطركم والعائلات المصابة الآلام والأحزان.

وأن أتقدم إليكم، أصالة عن نفسي وبإسم الحكومة، ومن خلالكم إلى جميع أسر الضحايا، بأخلص عبارات التعازي وأصدق المواساة والتعاطف.

داعيا المولى العلي القدير، أن يتغمد أرواحهم الطاهرة بواسع الرحمة والغفران، ويسكنهم فسيح الجنان”.