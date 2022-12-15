الوزير الأول يعرض أهم الخطوات “العملاقة” التي حققتها الجزائر بالإصلاح الاقتصادي

عرض الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، بواشنطن، أهم الخطوات العملاقة التي حققتها الجزائر في مجال الإصلاح الاقتصادي. سيما تمويل البنى التحتية والانتقال الطاقوي.

قال بن عبد الرحمان “إن اختيار الجزائر للحديث عن هذا الموضوع الهام هو “اختيار موفق”. ذلك أن الجزائر “تولي اهتماما خاصا لكل العناصر التي يحيط بها هذا الموضوع”. “لاسيما البنى التحتية والانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة”. مبرزا ضرورة “البحث عن تنويع مصادر التمويل”.

كما تطرق الوزير الأول إلى أهم الإصلاحات المدرجة في قانون الاستثمار الجديد الذي يتضمن عدة تسهيلات وتحفيزات. على غرار “إنشاء شباك موحد ومنصة رقمية للاستثمار لإعطاء ضمانات للمستثمرين في كل المجالات, كما يضمن استقرار المنظومة القانونية”.

وأوضح الوزير الأول، أن الجزائر درست في إطار إصلاح منظومتها الاقتصادية، كل معوقات الاستثمار. و”استفادت من دراسات وتقارير أعدتها هيئات مختصة “وأدرجتها في برنامج الإصلاح العام الذي سطره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”.

وشدّد بن عبد الرحمان على أن “كل الآليات والتحفيزات التي تضمنها القانون هي مفعلة بهدف تنويع الاقتصاد الوطني”. و”مصادر تمويله وتوفير كل الضمانات للمستثمرين في إطار شراكة رابح-رابح”.

وعرض الوزير الأول أهم محفزات وميزات الاستثمار التي توفرها الجزائر لجذب المستثمرين الأجانب. مشيرا إلى أهمية موقع السوق الجزائرية القريبة من الأسواق العربية والإفريقية. وأبرز جهود الجزائر لدعم الدول الإفريقية في مجال المنشآت القاعدية بهدف تحقيق التنمية وتطوير الاقتصاد الإفريقي.

وعرضت الجزائر أهم محاور برنامج تطوير البنى التحتية وأبرز المنشآت القاعدية الكبرى التي شيدتها وأعطتها تصورا اندماجيا إقليميا. على غرار الطريق السيار شرق-غرب والطريق العابر للصحراء، وعشرات الموانئ والمطارات والسدود وغيرها. وهي تشكل إضافة حقيقية للاندماج في المنطقة وفي إفريقيا عموما.

وتواصل الجزائر سياستها في تطوير البنية التحتية لاسيما توسيع شبكة النقل بالسكة الحديدية وتشييد المنصات اللوجستية. كما تعكف حاليا على دراسة إنجاز مشروع طريق بري يربط بين مدينتي تندوف بالجزائر والزويرات بموريتانيا. وهو ما سيخلق رواقا اقتصاديا حقيقيا يربط الجزائر بمنطقة غرب إفريقيا.