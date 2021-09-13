الوزير الأول يعرض اليوم مخطط عمل الحكومة على المجلس الشعبي

يعرض الوزير الاول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الاثنين، مخطط عمل الحكومة على المجلس الشعبي الوطني. ويتضمن المخطط عدة ملفات تخص الحياة الاقتصادية الاجتماعية تخضع للمناقشة مع امكانية اقتراح بعض التعديلات .

ويتضمن مخطط عمل الحكومة، أبعادا تنموية وورقة طريق ترتكز على تطوير الاقتصاد الرقمي. وخطة عمل ترتكز على التصدير خارج المحروقات .

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