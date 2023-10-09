الوزير الأول يعرض بيان السياسة العامة للحكومة غدا

سيقوم الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن بعرض بيان السياسة العامة للحكومة غدا الثلاثاء بالمجلس الشعبي الوطني.

ويستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله، يوم غد الثلاثاء على الساعة التاسعة صباحا. بجلسة عامة تخصص لتقديم ومناقشة بيان السياسة العامة للحكومة من قبل الوزير الأول.

ستتواصل مناقشة بيان السياسة العامة أيام الأربعاء، الخميس، السبت والأحد الموالية. وسيفسح المجال للوزير الأول من أجل الرد على انشغالات النواب يوم الإثنين في جلسة عامة تعقد في الساعة التاسعة 9:00 صباحا.