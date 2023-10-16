الوزير الأول يعرض بيان السياسة العامة للحكومة بمجلس الأمة غدا

سيعرض الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن بيان السياسة العامة للحكومة غدا الثلاثاء بمجلس الأمة.

وحسب بيان للمجلس، فسيتم إستئناف الجلسات العامة، ابتداء من منتصف نهار غد الثلاثاء. بتقديم بيان السياسة العامة للحكومة من طرف الوزير الأول. يليها بعد زوال نفس اليوم تدخلات أعضاء المجلس، على أن تتواصل التدخلات يوم الأربعاء 18 أكتوبر.

فيما ستخصص الجلسة العامة لصبيحة الخميس 19 أكتوبر 2023 لتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية. تكون متبوعة بردّ الوزير الأول، على الانشغالات والتساؤلات المعبّر عنها من طرف أعضاء المجلس. على أن تختتم الجلسة بإصدار لائحة بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة.