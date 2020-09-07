الوزير الأول يعزي أسرة الفقيد اللواء صواب مفتاح

بعث الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الإثنين، برقية تعزية إلى أسرة الفقيد، اللواء صواب مفتاح، قائد الناحية العسكرية الثانية.

وجاء في نص البرقية:”لقد تلقيت ببالغ التأثر نبأ الفاجعة الأليمة التي أصابتكم، بوفاة الـمغفور له بإذن الله، اللواء صواب مفتاح، رحمه الله وطيب ثراه، الذي تفانى في خدمة وطنه بكل إخلاص كضابط عسكري،

قضى جل حياته في مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، وتدرج في صفوفها وتقلد عدة مناصب فيها كان آخرها قائدا للناحية العسكرية الثانية، قبل أن يصطفيه الله إلى جواره.”

وأضاف الوزير الأول:”وبهذه الـمناسبة الأليمة، فإنه لا يسعني إلا أن أشاطركم آلامكم وأحزانكم في هذا الـمصاب الجلل، وأن أتقدم إليكم ومن خلالكم إلى كل ذوي الفقيد وزملائه في الجيش الوطني الشعبي،

بأخلص عبارات العزاء وأصدق الـمواساة، داعيا الـمولى جل وعلا، أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جنانه مع الشهداء والصديقين والأبرار، وأن يلهمكم وذويه جميل الصبر وعظيم السلوان، إنه السميع الـمجيب.”

وأختتم جراد برقيته بآية قرأنية:”وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم الـمهتدون.”