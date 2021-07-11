الوزير الأول يعزي أسرة المجاهد الراحل حبيب يوسفي

قدم الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأحد، تعازيه في وفاة المجاهد. والرئيس السابق للكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية حبيب يوسفي.

وجاء في التعزية “بقلوب خاشعة وراضية بقضاء الله وقدره، تلقيت نبأ وفاة الـمغفور له بإذن الله. المجاهد والرئيس السابق للكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية حبيب يوسفي. والذي اصطفاه الله عزّ وجل إلى جواره في هذه الأيام الفاضلة من ذي الحجة”.

وأضاف الوزير الأول “إننا نفقد مجاهداً وأحد أعضاء جبهة التحرير الوطني في فرنسا، الذي اعتقلته سلطات الاحتلال بسبب نشاطه النضالي. وعقب الاستقلال تقلد عدداً من المناصب في الدولة، كما يعدّ أحد مؤسسي أول منظمة لأرباب العمل بعد إقرار التعددية في البلاد”.

وتابع “وإذ أشاطركم معكم الآلام في هذا الـمصاب الجلل، فإنني أتقدم إلى ذوي الراحل ورفقائه، بأخلص عبارات العزاء وأصدق الـمواساة. داعياً الـمولى جلّ جلاله، أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته، ويجعل الفردوس الأعلى من الجنة مكانه. وأن يلهم ذويه صبراً جميلاً وسلواناً عظيماً، إنّه وليّ ذلك وعليه قدير”.