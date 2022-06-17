الوزير الأول يعزي أسرة المرحوم الوزير الأسبق سيد أحمد فروخي

قدم الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان اليوم الجمعة، تعازيه الخالصة لأسرة المرحوم الوزير الأسبق سيد أحمد فروخي.

وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر، قال الوزير الأول:”‏ببالغ الحزن وعميق التأثر تلقيت نبأ انتقال الأخ و الوزير الأسبق سيد أحمد فروخي إلى الرفيق الأعلى.”

وأضاف بن عبد الرحمان:”وبهذه المناسبة الأليمة، أعرب لأسرته الكريمة عن أحرّ التعازي والمواساة، متضرعا إلى الله تعالى، في هذا اليوم المبارك، أن يتقبّله بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويهب ذويه صبرًا جميلًا.”