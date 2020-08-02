الوزير الأول يعزي أسر الصحفيان عبد المجيد بن حديد وعزيز خلفاوي

قدم الوزير الأول، عبد العزيز جراد، تعازيه إلى أسر الصحفيان عبد المجيد بن حديد وعزيز خلفاوي.

وجاء في التعزية “لقد تلقيت ببالغ التأثر نبأ الفاجعة الأليمة التي أصابتكم بوفاة الـمغفور لهما بإذن الله، الصحفي الـمخضرم، السيد عبد الـمجيد بن حديد، و الصحفي، السيد عزيز خلفاوي، اللذان اصطفاهما الله إلى جواره. رحم الله الفقيدان وطيب ثراهما”.

وأضاف الوزير الأول “بهذه الـمناسبة الأليمة، فإنه لا يسعني إلا أن أتقدم إلى عائلتي الفقيدان و من خلالهما الى الأسرة الإعلامية، بأخلص عبارات العزاء وأصدق المواساة والتعاطف، داعيا الـمولى العلي القدير، أن يتغمد روحهما الطاهرة بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنهما فسيح جنانه ، وأن يلهمكم وذويهما جميعا ، جميل الصبر وعظيم السلوان إنه السميع الـمجيب”.