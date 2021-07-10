الوزير الأول يعزي عائلات ضحايا حادثي المرور في قسنطينة وبرج باجي مختار

نشر الوزير الأول ووزير المالية أيمن بن عبد الرحمان تغريدة عبر التويتر يعزي فيها عائلات ضحايا حادثي المرور بقسنطينة وبرج باجي مختار

وجاء في مضمون التغريدة: “لا يسعني في هذه الفاجعة الأليمة إلا أن أتقدم بمواساتي وتعازي القلبية إلى كل اسر الضحايا”

وأضاف الوزير الاول” سائلا المولى عز وجل أن يتغمد روحهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جنانه وأن يلهمكم جميل الصبر والسلوان”

وإختتم الوزير الاول بالدعاء للجرحى بالشفاء قائلا: ” كما اتمنى الشفاء العاجل لجميع الجرحى “.