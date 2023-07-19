الوزير الأول يعزي عائلات ضحايا حادث تمنراست

قدم الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، تعازيه، على إثر حادث المرور المروّع. على مستوى الطريق الوطني رقم 01 ببلدية تمنراست. إثر اصطدام سيارة نفعية مع حافلة لنقل المسافرين حيث انتقل الى رحمة الله 34 شخصا، فيما جرح 12 آخرين.

وقال الوزير الأول “بهذا المصاب الجلل، لا يسعني أمام قضاء الله وقدره. إلاّ أن أتقدم إلى أسر الضحايا، بأخلص عبارات التعازي وأصدق الـمواساة. داعياً الـمولى جلّ وعلا، أن يتغمّد اروحهم الطاهرة بواسع رحمته. ويسكنهم فسيح جنانه، وإلى الجرحى التعافي والعودة الى اسرهم و كامل صحتهم في اقرب الاجال. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يلهمهم جميعا جميل الصبر وعظيم السلوان، إنّه ولي ذلك والقادر عليه. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وقد توفي صبيحة اليوم الأربعاء 34 شخصا فيما أصيب 12 آخرين بجروح متفاوتة. في حادث مرور خطير متبوع باحتراق حافلة بتمنراست.

ووقع حادث مرور فجر اليوم متبوع بحريق، على مستوى الطريق الوطني رقم 01 منطقة اوتول بلدية تمنراست.

الحادث تمثل في اصطدام بين سيارة نفعية وحافلة لنقل المسافرين. حيث خلف وفاة 34 شخص بعد تفحمهم و اصابة 12 ٱخرين تم اسعافهم ونقلهم إلى المستشفى.