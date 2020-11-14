الوزير الأول يعزي عائلة الراحل محند شريف حناشي

تقدم الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بتعازيه الخالصة إلى مسيري وأنصار شبيبة القبائل وعائلة الرئيس السابق للفريق، محند شريف حناشي.

وجاء في برقية التعزية التي أرسلها الوزير الأول لأسرة الفقيد:

“تلقيت ببالغ الأسى وعميق التأثر نبأ وفاة المغفور له بإذن الله، فقيد الأسرة الرياضية، والاسم البارز في تاريخ الكرة الجزائرية”.

“رئيس نادي شبيبة القبائل سابقا، محند شريف حناشي، رحمه الله وطيب ثراه وأفاض على روحه مغفرة و ثوابا”.

و أضاف جراد:

“وإذ أشاطركم الآلام بهذا المصاب، فإنني أتقدم إليكم ومن خلالكم لأسرة الفقيد، ومسيري وأنصار نادي شبيبة القبائل، بأخلص التعازي والمواساة”

“داعيا المولى جل وعلا، أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، كما أسأله سبحانه و تعالى أن يلهمكم جميل الصبر وعظيم السلوان”.

وتوفي الرئيس السابق لشبيبة القبائل صبيحة الجمعة عن عمر ناهز الـ70 عاما بعد معاناة طويلة مع المرض.

وووري المرحوم الثرى اليوم السبت بمسقط رأسه قرية إيغيل تازارت، ببلدية الأربعاء ناث إيراثن، بولاية تيزي وزو.