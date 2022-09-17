الوزير الأول يعزي عائلة الممثلة القديرة فريدة صابونجي

قدّم الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت، تعازيه لعائلة الفقيدة الممثلة القديرة فريدة صابونجي. التي وافتها المنية عن عمر ناهز 92 سنة إثر صراعها مع المرض.

وكتب الوزير الأول عبر حسابه الرسمي على فايسبوك:

“تنطفئ شمعةٌ من شموع الساحة الفنية الجزائرية، برحيل أيقونة الفن الوطني المجاهدة و الفنانة القديرة “فريدة صابونجي” تاركة وراءها رصيداً فنياً ثريًا ومتنوعًا بين مسرحيات و أعمال تلفزيونية وسينمائية. ستحتفظ ذاكرتنا بالأدوار القوية، ذات المغزى التربوي و الاجتماعي، التي أدتها الفقيدة باحترافية عالية”.

تعازي القلبية لعائلة الراحلة وللأسرة الفنية كافة، وأسأل الله جلّ جلاله أن يرحمها برحمته الواسعة، ويهب ذويها صبرًا جميلًا وسلوانًا عظيمًا. “إنا لله وإنا إليه راجعون”.