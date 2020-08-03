الوزير الأول يعزي عائلة وزير الشؤون الدينية الأسبق امحمد بن رضوان

بعث الوزير الاول عبد العزيز جراد برسالة تعزية ومواساة لعائلة وزير الشؤون الدينية الأسبق امحمد بن رضوان.

وجاءت في مضمون رسالة التعزية مايلي:

“يتكافأ لدى الـمؤمن الحزن على الفراق بالأمل في النعيم عندما يقضي قدره تعالى وفي أيام أقرب ما يكون فيها العبد إلى ربه وتلك هي سنة الله في خلقه.”

واضاف جراد “فبمثل هذه الـمشاعر الـمستمدة من ديننا الحنيف، تلقيت ببالغ التأثر وعميق الأسى نبأ ما أصابكم بوفاة الـمغفور له بإذن الله، السيد امحمد بن رضوان، وزير الشؤون الدينية الأسبق، رحمه الله وطيب ثراه وأفاض على روحه مغفرة وثوابا.”

وبهذه الـمناسبة الأليمة، أتقدم إليكم، ومن خلالكم إلى كل ذوي الفقيد، بأخلص عبارات العزاء وأصدق الـمواساة والتعاطف، داعيا الـمولى العلي القدير أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته وغفرانه ويكرم نزله ومثواه ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهمكم جميعا جميل الصبر وعظيم السلوان.

وإختتم جراد رسالته “بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم الـمهتدون.”