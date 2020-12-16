الوزير الأول يعزي في استشهاد الملازم الأول نورالدين بوزايدة

قدم الوزير الأول، عبد العزيز جراد، تعازيه، في استشهاد الملازم الأول نورالدين بوزايدة، إثر سقوط مروحية عسكرية.

وجاء في التعزية “بلغني استشهاد الملازم الأول، نورالدين بوزايدة، أحد أفراد طاقم المروحية التابعة لقيادة القوات البحرية ببوهارون في تيبازة”.

وأضاف “أتقدم إلى الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ولعائلة الشهيد، وزملائه بمؤسسة الجيش بخالص التعازي وأصدق المواساة”.

للتذكير، استشهد 3 ضباط، على إثر سقوط مروحية البحث والإنقاذ العسكرية من نوع (MS-25 Merlin) التابعة لقيادة القوات البحرية.

وسقطت الطائرة المروحية، أثناء قيام طاقمها بمهمة مأمورة، صباح اليوم الأربعاء في حدود الساعة 11:25، بعرض البحر في مدينة بوهارون، بولاية تيبازة.