الوزير الأول يعزي في استشهاد 3 عسكريين إثر سقوط مروحية

قدّم الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، امسية اليوم، تعازيه اثر استشهاد 3 عسكريين بعد سقوط مروحية عسكرية بضواحي العطاف.

تفقد الجزائر ثلاثة من أبنائها البررة، العقيد مراد مناري، والرائد موسى محمد دحماني، والرقيب المتعاقد أسامة شبوع، إثر سقوط مروحية عسكرية خلال مهمة تدريبية في منطقة العطاف بولاية عين الدفلى.

وبهذه الفاجعة الأليمة، أتقدم بتعازي القلبية الخالصة لأسر الشهداء، وللجيش الوطني الشعبي قيادةً وأفرادًا، وأسأل العلي القدير أن يتغمد روحهم الطّاهرة برحمته الواسعة، و يسكنهم فسيح جنانه مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.

“إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

يذكر أنه، إثر مهمة تدريبية مبرمجة، تحطمت، مساء اليوم الإثنين 23 جانفي 2022، مروحية من نوع MI-171 بضواحي العطاف. بولاية عين الدفلى /ن ع1، حيث أسفر هذا الحادث الأليم عن استشهاد طاقم المروحية العقيد مناري مراد، الرائد دحماني موسى محمد والرقيب المتعاقد شبوع أسامة.