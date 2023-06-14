الوزير الأول يعزي في وفاة العلامة الطاهر أيت علجت

بعث الوزير الاوّل أيمن بن عبد الرحمان برسالة تعزية ومواساة لعائلة العلامة محمد الطاهر أيت علجت الذي توفي أمس عن عمر ناهز 106 سنة.

وكتب الوزير الاول منشور عبر حسابه على الفيسبوك هذا مضمونه

“لقد تلقيت ببالغ الأسى والتأثر نبأ انتقال إلى رحمة الله، الشيخ محمد الطاهر آيت علجت، الشيخ الداعية ورئيس اللجنة الوطنية للفتوى ورئيس لجنة الأهلة والمواقيت الشرعية، التَّقيُّ الورِع، الإمام الواعظ، المجاهد رفيق الشهداء، تغمده الله سبحانه وتعالى بواسع الرحمة والمغفرة.

وكان المرحوم آيت علجت الذي أفنى حياته في محاريب العلم، عالما ومدرسا ومجاهدا حيث شارك في ثورة التحرير، هو وسائر طلبة زاوية سيدي يحيى العيدلي الذين التحقوا كلهم بركب الكفاح، بعد أن فجر المحتل الفرنسي زاويتهم سنة 1956.

وأمام هذا المصاب الجلل أتوجه إلى عائلته وذويه بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة، داعيا المولى العلي القدير أن يلحقه إلى جواره مع الصديقين والشهداء والصالحين.

عظم الله أجركم وأحسن عزائكم والهمكم الصبر والسلوان.

وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.”