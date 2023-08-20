الوزير الأول يعزي في وفاة العميد رشيد حراث

عزى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأحد، في وفاة العميد حراث رشيد، مدير عام لأمن الاتصالات والمواصلات السلكية و اللاسلكية برئاسة الجمهورية.

وجاء في نص التعزية:

“ببالغ الحزن و الأسى تلقيت نبأ وفاة المغفور له بإذن الله العميد حراث رشيد، مدير عام لأمن الاتصالات والمواصلات السلكية و اللاسلكية برئاسة الجمهورية، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى على إثر حادث مرور اليم.

وبهذا المصاب الجلل، لا يسعني أمام قضاء الله وقدره، إلاّ أن أتقدم إلى أسرة الفقيد، بأخلص عبارات التعازي وأصدق الـمواساة، داعياً الـمولى جلّ وعلا، أن يتغمّد روحه الطاهرة بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يلهم عائلته وأسرة الجيش الوطني الشعبي جميل الصبر وعظيم السلوان، إنّه ولي ذلك والقادر عليه.

”الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون”.