الوزير الأول يعزي في وفاة شقيق مستشار رئيس الجمهورية

قدم الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، تعازيه في وفاة شقيق مستشار رئيس الجمهورية، عبد الحفيظ علاهم.

وغرد جراد على تويتر “تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له بإذن الله، الفقيد العربي علاهم”.

وبهذا المصاب الجلل -يضيف جراد- أتقدم لأسرة الفقيد بأخلص التعازي، داعيا المولى أن يتغمد روحه الطاهرة ويسكنه فسيح جنانه.

كما قدم قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعازيه في وفاة شقيق مستشاره عبد الحفيظ علاهم، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وبعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، برسالة تعزية إلى مستشاره عبد الحفيظ علاهم، ولجميع افراد عائلته إثر وفاة شقيقه.

وتضرع الرئيس تبون إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وجاء في البيان الكامل “على إثر وفاة شقيق مستشار رئيس الجمهورية, السيد عبد الحفيظ علاهم, بعث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, برسالة تعزية ومواساة إلى السيد المستشار, و لجميع أفراد عائلة المرحوم, متضرعا فيها إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان”.