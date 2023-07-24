الوزير الأول يعزي في وفاة مدنيين وأفراد من الجيش بحرائق الغابات

قدم الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الإثنين، تعازيه، على إثر الفاجعة الأليمة. التي أودت بحياة مواطنينا من المدنيين وأفراد من صفوف الجيش الوطني الشعبي جراء حرائق الغابات التي اجتاحت بعض ولايات وطننا.

وقال الوزير الأول “بعميق الأسى وبالغ التأثر تلقيت نبأ الفاجعة الأليمة. التي أودت بحياة مواطنينا من المدنيين وأفراد من صفوف الجيش الوطني الشعبي جراء حرائق الغابات التي اجتاحت بعض ولايات وطننا”.

وأضاف الوزير الأول “بهذه المناسبة الأليمة والـمؤسفة، فإنه لا يسعني إلا أن أشاطر ذوي الضحايا آلامهم وأحزانهم فيما أصابهم. وأن أتقدم لهم بأخلص عبارات العزاء وأصدق المواساة والتعاطف. داعيا المولى العلي القدير، أن يتغمد أرواح الضحايا الطاهرة بواسع رحمته وغفرانه. ويسكنهم فسيح جنانه، وأن يلهم أسرهم جميل الصبر وعظيم السلوان. كما أسأله سبحانه وتعالى، أن يعجل بشفاء الجرحى ويحفظهم من كل سوء ومكروه”.