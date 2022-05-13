الوزير الأول يعزي في وفاة وزير المالية الأسبق كريم جودي

قدم الوزير الأول أيمن بن عبدالرحمان، تعازيه لأسرة وزير المالية الأسبق كريم جودي، الذي وافته المنية اليوم الجمعة.

و جاء في رسالة التعزية: “ببالغ الحزن تلقيت نبأ وفاة وزير المالية الأسبق كريم جودي. وبهذه المناسبة الأليمة، أعرب لأسرته الكريمة عن أحرّ التعازي والمواساة.”

,اضاف:” وأسأل الله تعالى، في هذا اليوم المبارك، أن يتقبّله بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته. “إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.”

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