الوزير الأول يعزي في وفاة وزير المالية الأسبق كريم جودي
قدم الوزير الأول أيمن بن عبدالرحمان، تعازيه لأسرة وزير المالية الأسبق كريم جودي، الذي وافته المنية اليوم الجمعة.
و جاء في رسالة التعزية: “ببالغ الحزن تلقيت نبأ وفاة وزير المالية الأسبق كريم جودي. وبهذه المناسبة الأليمة، أعرب لأسرته الكريمة عن أحرّ التعازي والمواساة.”
,اضاف:” وأسأل الله تعالى، في هذا اليوم المبارك، أن يتقبّله بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته. “إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.”
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وفاة وزير المالية الأسبق كريم جودي ورئيس الجمهورية يقدم تعازيه
وفاة وزير المالية الأسبق كريم جودي ورئيس الجمهورية يقدم تعازيه
كما قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خالص العزاء، وعميق المواساة، لأسرة وزير المالية الأسبق، المرحوم كريم جودي، في وفاته. راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمده برحمته الواسعة.
ووٌلد المرحوم كريم جودي في 13 جانفي 1958 في مونبلييه، بفرنسا. حيث شغل منصب وزير المالية منذ 2007، إلى 2014.
الرئيس تبون يعزي في وفاة رئيس الامارات الشيخ خليفة بن زايد
كما قدّم رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، اليوم الجمعة، تعازيه في وفاة رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد.
وجاء في رسالة تعزية الرئيس:” أتقدم باسمي وباسم كافة الشعب الجزائري بأخلص التعازي الى دولة الامارات قيادة وشعبا.”
رئيس الجمهورية يمنح مسكن و100 مليون سنتيم لعائلة شهيد الواجب عون الشرطة خديم محمد
كما و بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تنقل اليوم مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقات الخارجية، عبد الحفيظ علاهم. الى بيت شهيد الواجب الوطني عون الشرطة خديم محمد، لتقديم واجب العزاء.
أين قدم عبد الحفيظ علاهم تعازي رئيس الجمهورية لعائلة شهيد الواجب “محمد خديم”. بالإضافة ذلك منح الرئيس تبون العائلة شهيد الواجب سكن إجتماعي. وايضا منحة مالية قدرت بـ 100 مليون سنتيم.
وكان رئيس الجمهورية، أمس الأربعاء، عزى بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة عائلة الفقيد عون الشرطة. خديم محمد، شهيد الواجب الذي توفي أمس بغليزان نتيجة حادث أثناء تأدية مهامه.
كما أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن وفاة عون الشرطة خديم محمد، التابع لأمن دائرة زمورة ولاية غليزان. صباح يوم الثلاثاء، بعد تعرضه أثناء تأدية مهامه مساء أمس الاثنين. إلى حادثة دهس من طرف سائق شاحنة.
وعلى ذلك تم توقيف سائق الشاحنة المتهور. البالغ من العمر 22 سنة، من قبل مصالح أمن ولاية غليزان. والتحقيق في هذه الحادثة مفتوح تحت إشراف السلطات القضائية المختصة.
وحسب بيان النيابة العامة لدى محكمة غليزان الحادث يعود إلى رفض سائق الشاحنة الامتثال لأمر التوقيف من طرف أفراد شرطة المرور.
على مستوى مفترق الطرق حي قدوري ببلدية زمورة. ليقوم بصدم الضحية وسحبه مسببا له إصابات بليغة. تم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى غليزان، أين لفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم.