الوزير الأول يعطي إشارة انطلاق السنة التكوينية 2020-2021 من المدية

الوطني
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الوزير الأول يعطي إشارة انطلاق السنة التكوينية 2020-2021 من المدية الوزير الأول عبد العزيز جراد
بقلم أسماء.ع

أشرف، اليوم الأحد، الوزير الأول، عبد العزيز جراد، خلال زيارته إلى ولاية البليدة، على افتتاح السنة التكوينية 2020-2021.

ويقوم الوزير الأول ، عبد العزيز جراد ، بزيارة عمل إلى ولاية المدية، أين أشرف على إنطلاق الموسم التكويني الجديد.

وسيقوم  عبد العزيز جراد، بتفقد مختلف المشاريع ذات طابع إجتماعي وأخرى تنموية.

للإشارة، كانت وزيرة التكوين، هيام بن فريحة، قد أكدت بأن جميع الإمكانيات سخرت لاستقبال المتربصين في أجواء صحية جيدة.

كما تم تطبيق بروتوكول صحي صارم لمجابهة هذه الجائحة.

وأشارت الوزيرة، إلى إن إشراف الوزير الأول، على إعطاء إشارة الانطلاقة الرسمية للسنة التكوينية يدل “على أهمية هذا القطاع بالنسبة للحكومة”.


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