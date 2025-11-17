الوزير الأول يعطي إشارة انطلاق الطبعة الأولى للأولمبياد الوطنية للمهن 2025 بوهران

بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أعطى الوزير الأول، سيفي غريب، إشارة انطلاق الطبعة الأولى للأولمبياد الوطنية للمهن 2025، صباح اليوم، بالقاعة متعددة الرياضات بالمركب الرياضي ميلود هدفي بوهران.

وخلال افتتاح الحدث، ألقى الوزير الأول كلمة أكد فيها أن هذا اللقاء يشكّل نقطة تحول في مسار التكوين المهني بالجزائر. موضحًا أن الدورة الأولى للأولمبياد الوطنية للمهن تعقد تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية. وتأتي تتويجًا لانضمام الجزائر هذا العام إلى المنظّمة الإفريقية “WorldSkills Africa”.

وأشار الوزير الأول إلى أن انضمام الجزائر إلى المبادرة الإقليمية “WorldSkills Africa” يندرج في إطار تنفيذ الرؤية الاستراتيجية الشاملة التي وجه رئيس الجمهورية بوضعها لتطوير قطاع التكوين والتعليم المهني. وجعله محركًا حقيقيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما شدّد على أن تطوير آليات ومؤسسات التكوين المهني أصبح في صميم أولويات العمل الحكومي خلال السنوات الأخيرة. انطلاقًا من القناعة بأن معايير النجاح في عالم اليوم لم تعد محصورة في المعرفة النظرية فقط. بل تقوم أيضًا على الكفاءة العملية والقدرة على الإبداع والابتكار ومواكبة التسارع التكنولوجي الهائل.

وأكد الوزير الأول أن الهدف من هذا التوجه الاستراتيجي هو حشد كل القدرات المتاحة واستغلالها بشكل أفضل لبناء مهارات الشباب وتأهيلهم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في قيادة الاقتصاد الوطني مستقبلاً.

وأبرز أن هذه الأولمبياد، التي تنظمها الجزائر لأول مرة، تعد ميدانًا للتميز والإتقان، وورشة لصناعة الأبطال. وفضاءً رحبًا لتبادل الخبرات والمعارف بين أبناء الوطن الواحد.