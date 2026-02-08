الوزير الأول يعقد جلسة ثنائية مع رئيسة الحكومة التونسية

عقد الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأحد، جلسة ثنائية مع رئيسة حكومة الجمهورية التونسية، سارة الزعفراني الزنزري، بمقر بلدية ساقية سيدي يوسف.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، أشاد الطرفان بعمق علاقات الأخوة التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. ونضالهما المشترك من أجل الاستقلال. الذي كانت أحداث ساقية سيدي يوسف التي امتزجت فيها دماء الشعبين الجزائري والتونسي إحدى محطاته الخالدة التي تبقى راسخة في وجدان الأجيال المتعاقبة.

كما تم التأكيد خلال هذا اللقاء على أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات. والارتقاء به إلى مصف الشراكة الاستراتيجية. وفقا للتوجيهات السامية لقائدي البلدين، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وأخيه رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد.