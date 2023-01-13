الوزير الأول يعلن افتتاح شان الجزائر

أعلن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، في هذه اللحظات بملعب نيلسون مانديلا ببرافي بالجزائر العاصمة، افتتاح كأس أمم افريقيا للمحليين الشان التي تحتضنها الجزائر.

وفي كلمة ألقاها، قبيل إنطلاق حفل الإفتتاح الذي يشهد حضور شخصيات عالمية في مقدمتهم رئيسي الفيفا والكاف،” إن الدولة الجزائرية وفرت كافة الإمكانيات المادية والبشرية لضمان نجاح هذا العرس الكروي .”

وأضاف بن عبد الرحمان:” من أرض الشهداء نرحب بضيوف الجزائر.. الشكر موصول لكل الشباب والجمعيات المتطوعة في خدمة ضيوف الجزائر.”

وبخصوص اختيار تسمية ملعب براقي بزعيم إفريقيا نيلسون مانديلا، أوضح الوزير الأول بأن هذا القرار “يؤكد تمسكنا بانتمائنا الافريقي”.

كما أعرب ذات المسؤول عن أمله في ان تكون ملاعبنا شاهدة على ظهور مواهب جديدة.

واختتم الوزير الأول قائلا: “باسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أعلن عن انطلاق الرسمي لبطولة كأس أمم افريقيا للمحليين.”