قناة النهار الوزير الأول يعلن حملة من الإجراءات الإستعجالية لتوفير مادة الأكسجين بقلم النهار أونلاين نشر في 29 جويلية 2021 - 22:47 شارك غرِّد 12 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=966354 اقرأ أيضا الطفل صهيب :"خليت الكبدة وجيت صحا عيدكم" قناة النهار 20 جويلية بن يخلف : "مخلوفي مجاش مسكين علاجال التهميش !!" قناة النهار 28 جويلية "مختص في الأمراض المتنقلة :" لي دار اللقاح وحكماتو كورونا ..لازم يدير الجرعة الثانية بعد 3 أشهر قناة النهار 25 جويلية أحوال الطقس / أجواء حارة على المناطق الشمالية للوطن قناة النهار 23 جويلية