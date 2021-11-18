الوزير الأول يعلن عن إطلاق مشروعين هامين بقطاع التربية

أعلن الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، عن إطلاق مشروعين لفائدة قطاع التربية.

وأورد الوزير الأول، في كلمة له على هامش إشرافه على إطلاق الإحتفالات باليوم العالمي للطفل، إن الجزائر تجاوبت مع مبادرة البنك الدولي الخاصة بمؤشر رأس المال البشري.

وفي هذا الإطار، يضيف الوزير الأول، ستطلق الحكومة، بدعم تقني من البنك الدولي، مشروعين لفائدة وزارة التربية الوطنية:

ويتضمن المشروع الأول، تحسين نوعية التكفل بالطفولة الصغيرة.

فيما يتعلق المشروع الثاني، بالتسيير المبني على النتائج وكذا المتابعة والتقييم وتعزيز القدرات في قطاع التربية.

وأشار أيمن بن عبد الرحمان، إلى الأهمية البالغة التي يكتسيها الإستثمار في رأس المال البشري. وهو ما جعله يحظى بإهتمام معظم دول العالم.

كما أولاه البنك الدولي أهمية قصوى، بحيث أطلق مبادرة منذ 2018، تهدف إلى تكثيف وتحسين الإستثمارات في الساكنة. ويأتي ذلك، من أجل حمايتها والإستثمار في مستقبلها وكذا زيادة معدلات النمو الإقتصادي.

وذكر الوزير الأول، أن رأس المال البشري، يشتمل على جملة المعارف والمهارات والكفاءات والحالة الصحية التي تتحصل عليها الساكنة طوال حياتها. مما سيسمح لها برفع قدراتها كأفراد منتجين في المجتمع.

وأشار الوزير، إلى أن رئيس الجمهورية يركز دائما على مسألة إقتصاد المعرفة، وتكوين رأس المال البشري. ويرجع ذلك، لكون ذلك هو الحل الذي من دونه لا يمكن ضمان يد عاملة مؤهلة ومحضرة للقيام بأعمال في المستقبل تتطلب كفاءات عالية.

كما لا يمكن الصمود أمام مستوى المنافسة الذي تفرضه العولمة وما يصاحبها من تطورات متسارعة.

وأضاف الوزير الأول، إن الجزائر، تجاوبت مع هذه المبادرة الخاصة بمؤشر رأس المال البشري، إيمانا منها بأهمية هذا الموضوع. خاصة وأن هذا المؤشر يبين حجم الفرص المهمة التي يتيحها الإستثمار في رأس المال البشري. وذلك من حيث زيادة الإنتاجية والتنافسية وكذا معدلات النمو الاقتصادي.

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