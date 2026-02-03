الوزير الأول يفتتح أشغال ندوة رؤساء المراكز القنصلية

أشرف الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الشؤون الخارجية، على افتتاح ندوة رؤساء المراكز القنصلية. وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وحضر الندوة وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية، أحمد عطاف. ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الدبلوماسية، عمار عبة، وعدد من أعضاء من الحكومة.

