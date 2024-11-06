الوزير الأول يفتتح الطبعة الـ27 لصالون الجزائر الدولي للكتاب

أشرف الوزير الأول نذير العرباوي على افتتاح الطبعة الـ27 لصالون الجزائر الدولي للكتاب.

وكان الوزير الأول مرفوقا بوزيرة الثقافة ووزير التجارة بالإضافة إلى والي العاصمة ووفد من مختلف الوزارات.

وسيشارك في صالون الجزائر الدولي للكتاب، 1007 عارضين يمثّلون 40 دولة. وستكون قطر ضيفة شرف هذه الطبعة من الصالون التي تستمر من 6 إلى 16 نوفمبر الجاري بقصر المعارض “سافكس” في الجزائر العاصمة، يأتي تحت شعار “نقرأ لننتصر”.

ويشارك في هذه الطبعة 290 ناشرا جزائريا، فيما يصل عدد ضيوف الصالون إلى 350 ضيفا. من بينهم ضيوف من دولة قطر التي ستكون ضيف الشرف لهذه الطبعة. وسيتم تقديم برنامج متنوع يتمثل في نشاطات ولقاءات مع كتاب وباحثين ومبدعين لمد جسور التقارب والتبادل بين الجزائر وقطر.

و ستكون القضية الفلسطينية حاضرة أيضا في الصالون، من خلال ندوات على غرار “أدب المقاومة في فلسطين، أقلام في وجه النار” و”فلسطين في الشعر الجزائري” وكذا “السينما في مواجهة الصهيونية”، بالإضافة إلى “التفاتة إلى الشعراء الشهداء في غزة، وفق ما أكدت بلعلى.