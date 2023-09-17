الوزير الأول يفتتح الملتقى الـ47 لمجلس محافظي المصارف المركزية

أشرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، على افتتاح أشغال إجتماع الدورة الـ47 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

ويأتي الإجتماع بالمركز الدولي للمؤتمرات تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.حيث سيبحث الإجتماع آليات تنسيق مواقف الدول العربية حول تطورات والمستجدات الإقتصادية والمالية والنقدية العالمية. ويناقش المشاركون خلال هذه الدورة المسائل المتعلقة بفعالية السياسة النقدية في مواجهة التضخم الناجم عن اختلالات العرض. والتوازن بين تعزيز رقمنة الخدمات المالية والحفاظ على الإستقرار المالي.